Σαν σήμερα: Ο Κριστιάνο έγινε η ακριβότερη μεταγραφή και τον υποδέχθηκαν 80.000 οπαδοί! (vid)

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ είχε αφήσει τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, όπου υπό τις οδηγίες του Σερ Άλεξ Φέργκιουσον... απογειώθηκε, με αποτέλεσμα να πάρει μεταγραφή στη «βασίλισσα» και να γίνει εν έτει 2009 η ακριβότερη μεταγραφή που είχε σημειωθεί ποτέ, μέχρι και εκείνη τη στιγμή.

Την 11η Ιουνίου, πριν από δέκα χρόνια, το «Σαντιάγο Μπερναμπέου» γέμισε από 80.000 κόσμο για να υποδεχθεί τον 24χρονο ποδοσφαιριστή, ο οποίος επρόκειτο να γράψει ολόχρυση ιστορία με τη φανέλα των «μερένγκες».

Στη Ρεάλ Μαδρίτης, εκπλήρωσε ένα μεγάλο ποδοσφαιρικό όνειρο, όπως είχε δηλώσει μπροστά στους οπαδούς της ομάδας και έπειτα από 9 χρόνια ως μέλος της Ρεάλ, προτού αποχωρήσει από τη Μαδρίτη για λογαριασμό της Γιουβέντους, είχε μετρήσει: 438 παιχνίδια, 450 γκολ, 131 ασίστ, 16 τρόπαια και ως ποδοσφαιριστής της «βασίλισσας» πήρε τις τέσσερις τελευταίες του Χρυσές Μπάλες, φτάνοντας στο σύνολο των 5.

The day Cristiano Ronaldo was unveiled to the Bernabeu pic.twitter.com/93HTTFUCQV

On this day in 2009, @Cristiano agreed to sign for @realmadrid.

