Σαν σήμερα: Η «οβίδα» του Ρομπέρτο Κάρλος απέναντι στη Γαλλία (pic & vid)

Ο Βραζιλιάνος αριστερός μπακ ήταν γνωστός για το τρομερό αριστερό πόδι που διέθετε και στον αγώνα απέναντι στη Γαλλία το 1997, ένα χρόνο πριν το Παγκόσμιο Κύπελλο, οι «τρικολόρ» το κατάλαβαν καλά...

Σαν σήμερα, στις 3 Ιουνίου του 1997, στον αγώνα της Βραζιλίας με τη Γαλλία, ο Ρομπέρτο Κάρλος σκόραρε με εκείνη την «οβίδα» ένα γκολ που θα μείνει για πάντα στην ιστορία του ποδοσφαίρου.

Από 35 μέτρα απόσταση, ο Ρομπέρτο Κάρλος εκτέλεσε με φόρα και δύναμη, με την μπάλα να πιάνει ταχύτητα 136 χιλιομέτρων την ώρα και να παίρνει τρομερά φάλτσα, καταλήγοντας συστημένη στα δίχτυα του Φαμπιάν Μπαρτέζ, αφού βρήκε ελάχιστα και το κάθετο δοκάρι του.

Ένα τρομερό χτύπημα φάουλ που δεν χορταίνεις να το βλέπεις ξανά και ξανά, σήμα κατατεθέν του Ρομπέρτο Κάρλος:

#OnThisDay in 1997, Roberto Carlos scored an impossible free kick against France...

- Distance to goal: 35m

- Distance to wall: 8.5m

- Speed of the shot: 84.5 mph

- Angle at the widest point: 12° pic.twitter.com/zyyB9ZSRTz

— The Sportsman Stats (@SportsmanStats) 3 Ιουνίου 2019