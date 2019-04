Σαν σήμερα: Το άπιαστο βολέ του Στάνκοβιτς κόντρα στη Σάλκε (vid)

Πριν από 8 χρόνια, στο Μιλάνο, η κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση συμπλήρωσε στα κιτάπια των ιστορικών στιγμών της, ένα από τα πιο αριστοτεχνικά, δύσκολα και εντυπωσιακά γκολ που έχουν επιτευχθεί στα χρονικά του θεσμού.

Μόλις στο 1ο λεπτό κι έπειτα από έξοδο του Νόιερ για να διώξει με το κεφάλι, ο Ντέγιαν Στάνκοβιτς απλά... πέταξε τη μπάλα όπως του ήρθε στο χώρο του κέντρου στοχεύοντας προς την εστία και σκόραρε με τρόπο που πολλοί έμειναν απλά να ονειρεύονται...

Βέβαια, δεν κατάφερε να το χαρεί όσο θα ήθελε, πέρα από εκείνη τη στιγμή, αφού η Σάλκε έκανε... επιδρομή στο «Μεάτσα» και έφτασε στο τελικό 5-2 υπέρ της.

An unbelievable volley from Inter legend Dejan Stanković #OTD in 2011

@Inter #UCL #FlashbackFriday pic.twitter.com/EcPnx17mZG

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 5, 2019