Σαν σήμερα: Η γκολάρα που έβγαλε τον Μακέντα... στον αφρό της Premier (vid)

Ο Ιταλός επιθετικός του «τριφυλλιού», την περασμένη Δευτέρα πέτυχε καταπληκτικό γκολ κόντρα στον Απόλλωνα Σμύρνης στη νίκη με σκορ 3-1 για την ομάδα του Γιώργου Δώνη.

Πλέον, ετοιμάζεται για το παιχνίδι με τον Άρη στο ΟΑΚΑ, το απόγευμα του Σαββάτου, ωστόσο, η φετινή 5η Απρίλη είναι ιδιαίτερη για εκείνον.

Συμπληρώνεται μια ολόκληρη 10ετία από τη στιγμή που είχε... τρελάνει το «Ολντ Τράφορντ», όταν στο ντεμπούτο του με τη φανέλα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είχε πετύχει το νικητήριο γκολ με απίστευτο τρόπο απέναντι στην Άστον Βίλα στις καθυστερήσεις εκείνου του αγώνα για το τελικό 3-2.

«Από τον ενθουσιασμό μου, άρχισα να τρέχω σαν τρελός, όπως τρέχουν τα χαρούμενα σκυλιά, μέχρι να μην έχω ανάσα! Όμως έπρεπε να παραμείνω ψύχραιμος για να πάρουμε τη νίκη. Στη φάση του γκολ ήμουν τόσο κουρασμένος που επιχείρησα το τακουνάκι για να γυρίσω κι έκανα το σουτ, δίχως καν να βλέπω τη μπάλα! Σκέφτηκα απλά ότι “τουλάχιστον θα έχω και μια τελική στ' όνομά μου...”.

Μόλις σηκώθηκα είδα ότι είχε μπει γκολ και το γήπεδο είχε τρελαθεί τελείως! Δεν ήξερα τι να κάνω! Δεν μπορούσα να πάρω ανάσα κι όταν με τράβηξε κάτω ο Φλέτσερ κι έπεσαν πάνω μου, έλεγα στον Γουέλμπεκ να τον πάρει γιατί δεν μπορούσα ν' αναπνεύσω» είχε δηλώσει πριν χρόνια σε συνέντευξή του για εκείνη τη στιγμή.

The turn. The finish.#GoalOfTheDay is a moment of Macheda magic pic.twitter.com/9J3otLGO9Q

— Premier League (@premierleague) April 4, 2019