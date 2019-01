Το γκολ που ούτε ο Μπέργκαμπ μπορούσε να πιστέψει! (vid)

Ο Μπέργκαμπ, σε παιχνίδι με τη Σάντερλαντ, τη 15η Ιανουαρίου του 1997 και με τον Αρσέν Βενγκέρ να έχει μετρήσει μόλις λίγους μήνες θητείας στους «κανονιέρηδες», πέτυχε απίστευτο γκολ αφού πρώτα είχε απελευθερωθεί από διπλό μαρκάρισμα και «πέταξε» τη μπάλα στο αριστερό «παραθυράκι».

Πανηγυρίζοντας, έδειξε πως δεν μπορούσε ούτε ο ίδιος να πιστέψει αυτό που πέτυχε, ενώ, ο τότε προπονητής της Σάντερλαντ, Πίτερ Ριντ, είχε δηλώσει: «Άρχισα να χειροκροτώ ασυναίσθητα και μετά κατάλαβα ότι ήμουν ο προπονητής των αντιπάλων...».

Το ματς εκείνο είχε διεξαχθεί για τον 3ο γύρο του Κυπέλλου Αγγλίας και είχε ολοκληρωθεί με το 2-0 για τους Λονδρέζους στο Roker Park. Ο Λιονέλ Πέρες ήταν ο σκόρερ του δεύτερου τέρματος για την Άρσεναλ, που στον επόμενο γύρο αποκλείστηκε από τη Λιντς...

#OnThisDay in 1997...

A Dennis Bergkamp goal so special it even left the great man himself speechless pic.twitter.com/OaggZEgwOF

— Arsenal FC (@Arsenal) January 15, 2019