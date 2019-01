Αναδρομή της Premier League στα καλύτερα γκολ σε Πρωτοχρονιά (vid)

Τακουνάκια, ψαλιδάκια, εκπληκτικές κούρσες, «σκορπιοί», γκολ με κάθε πιθανό και απίθανο τρόπο έχουν πανηγυριστεί σε παιχνίδια της Premier League την ημέρα της Πρωτοχρονιάς, που στην Αγγλία έχει ιδιαίτερη παράδοση στα γήπεδα.

Με αφορμή την ημέρα, που ήταν γεμάτη αγωνιστική δράση, ο λογαριασμός της λίγκας στο Twitter ταξίδεψε στον χρόνο και θύμισε ορισμένα από τα σπουδαιότερα τέρματα που επιτεύχθηκαν στην αγωνιστική της συγκεκριμένης μέρας, από τη δεκαετία του '90 ως και σήμερα.

#HappyNewYear, #PL fans!

January is a date we usually see outstanding goals, just to warn you... pic.twitter.com/2Bt3d9QZ7Y

— Premier League (@premierleague) 1 Ιανουαρίου 2019