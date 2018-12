Χριστουγεννιάτικο ΤΟΡ100 με Γιάννη, ΛεΜπρον, Κάρι και πολλούς άλλους! (vid)

Εντυπωσιακά καρφώματα, τρομερά τρίποντα, απίστευτα buzzer beater κι εκπληκτικές πάσες!

Η κορυφαία λίγκα παρουσίασε τις 100 καλύτερες φάσεις του 2018 με πρωταγωνιστές τους Γιάννη Αντετοκούνμπο, ΛεΜπρον Τζέιμς, Στεφ Κάρι, Τζέιμς Χάρντεν, Τζοέλ Εμπίντ, Τζίμι Μπάτλερ και πολλούς πολλούς ακόμα!

Get pumped for Christmas Day with the TOP 100 PLAYS from the 2018 calendar year, so far! https://t.co/O9vIbL7zrO

#NBAXmas 2018!

12:00pm/et: MIL/NYK (ESPN)

3:00pm/et: OKC/HOU (ABC)

5:30pm/et: PHI/BOS (ABC)

8:00pm/et: LAL/GSW (ABC/ESPN)

10:30pm/et: POR/UTA (ESPN)

— NBA (@NBA) 25 Δεκεμβρίου 2018