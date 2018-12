Η λόμπα του Καντονά και ο πανηγυρισμός για τον... ασεβή τερματοφύλακα (vid)

Ο Γάλλος θρύλος των «κόκκινων διαβόλων» παίρνοντας τη μπάλα με περίτεχνη ενέργεια στο χώρο του κέντρου και με ατομική ενέργεια, έφτασε μέχρι και την περιοχή των «μαυρόγατων», για να κάνει την εκπληκτική λόμπα και να γράψει το τελικό 5-0 σ' εκείνη την αναμέτρηση της 21ης Δεκέμβρη του 1996.

Ο πανηγυρισμός του, ήταν ιδιαίτερος, αφού... κορδώθηκε και γύρισε 360 μοίρες για να τον απολαύσει το κοινό της Γιουνάιτεντ, ωστόσο, δεν ήταν αυτός ο αρχικός του στόχος...

«Πριν από εκείνο το παιχνίδι, είχα πάει να χαιρετήσω τον τερματοφύλακα της Σάντερλαντ, τον Πέρες, αφού είχαμε βρεθεί μαζί στην εθνική ομάδα. Πήγα να του δώσω το χέρι κι εκείνος δεν ήθελε ούτε να μου μιλήσει ούτε να μου δώσει το χέρι. Όταν πέτυχα το γκολ με τρόπο εξευτελιστικό για τον τερματοφύλακα, πανηγύρισα έτσι και γύρισα το σώμα μου για να με δει από κάθε πλευρά, αφού ήθελα να του μπω στο μάτι... Έπειτα απλά απόλαυσα την ενέργεια των οπαδών μας» είχε αναφέρει μερικά χρόνια μετά από εκείνο το γκολ ο Καντονά...

Θυμηθείτε τη μαγική του ενέργεια:

On this day in 1996, Eric Cantona scored this iconic goal vs Sunderland. pic.twitter.com/AHRzkIhQar

— 90s Football (@90sfootball) December 21, 2018