Ένας χρόνος από τότε που οι Λέικερς απέσυραν τις φανέλες του Κόμπι! (pics & vids)

Ένας χρόνος πέρασε από τότε που ο Κόμπι Μπράιντ έζησε μια κορυφαία στιγμή, που μπορεί να ζήσει στην καριέρα του ένας αθλητής.

Ο Κόμπι Μπράιαντ πήρε τη θέση που του αξίζει στο Staples Center, αφού οι φανέλες του (Νο.24 και Νο8) αποσύρθηκαν και ανέβηκαν ψηλά στην οροφή του γηπέδου των Λέικερς για να θυμίζουν σε όλους το μεγαλείο του τεράστιου Black Mamba, που κατάφερε και πήρε 5 πρωταθλήματα ΝΒΑ και έχτισε τον... μύθο του.

Οι Λέικερς ετοίμασαν ένα εντυπωσιακό video που έπαιξε λίγο πριν αποσυρθούν οι φανέλες και έκανε τους πάντες να δακρύσουν.

Αργότερα το μικρόφωνο πήρε ο Μάτζικ Τζόνσον που παρουσίασε τον «Black Mamba», λέγοντας πως ο Κόμπι είναι ο κορυφαίος παίκτης που φόρεσε ποτέ τη φανέλα της ομάδας.

«Σε ευχαριστούμε που έμεινες πιστός», ήταν η ατάκα της ιδιοκτήτριας των Λέικερς, Μπαςμ η οποία συνοδεύτηκε με χειροκρότημα από τους φίλους των Λέικερς. O Κόμπι Μπράιντ ξεκίνησε τον συγκινητικό του λόγο χρησιμοποιώντας την φράση του Καβάφη από την «Ιθάκη»:

«Σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι», δίνοντας κάτι από... Ελλάδα σε μια, έτσι και αλλιώς, «μαγική» βραδιά, που θα θυμούνται για πάντα οι φίλαθλοι των Λέικερς.

Οι φανέλες με το Νο.8 και το Νο.24 βρίσκονται εδώ και έναν χρόνο δίπλα από αυτές των Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ, Μάτζικ Τζόνσον, Ουίλτ Τσάμπερλεϊν, Τζέρι Ουέστ, Σακίλ Ο' Νιλ, Τζέιμς Ουόρθι, Έλτζιν Μπέιλορ, Γκέιλ Γκούντριχ και Τζαμάλ Ουίλκς.

Το μπάσκετ είναι φτωχότερο χωρίς τον Κόμπι, αλλά η κληρονομιά του είναι βαριά για ολόκληρο το άθλημα.

"We're here to celebrate the greatest ever to wear the purple & gold."@MagicJohnson on @kobebryant #Ko8e24 pic.twitter.com/phlltN64ot

— NBA TV (@NBATV) 19 Δεκεμβρίου 2017