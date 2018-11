«Κάρφωσε» και τη Γιουνάιτεντ κι έκανε το 11x11 ο Βάρντι (vid)

Η... θεότρελη πορεία της Λέστερ μέχρι και την κατάκτηση του πρωταθλήματος, τον Μάιο του 2016, είχε να επιδείξει μια σπουδαία επίδοση από έναν εκ των μεγαλύτερων πρωταγωνιστών μιας ομάδας από την οποία δύσκολα βρίσκει κανείς, ακόμα και σήμερα έπειτα από αναλύσεις και σκέψεις, κάποιον που να υστέρησε.

Ο Βάρντι, κατάφερε να βρει δίχτυα σε 11 διαδοχικά παιχνίδια πρωταθλήματος (συνολικά 14 γκολ) και να ξεπεράσει τα 10 ματς στα οποία σκόραρε ανελλιπώς ο Φαν Νίστελροϊ, πίσω στο 2003, με τη φανέλα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ο Άγγλος στράικερ των «αλεπούδων», στο 24ο λεπτό της αναμέτρησης με τους «κόκκινους διαβόλους», σαν σήμερα, το 2015 στο King Power Stadium, κατάφερε κάτι μοναδικό, δίχως όμως να ισοφαρίσει και την επίδοση του Τζίμι Νταν από το μακρινό 1931-1932, όταν τότε ο άλλοτε άσος της Σέφιλντ Γιουνάιτεντ είχε σκοράρει non-stop σε 12 παιχνίδια πρωταθλήματος!

“A Leicester player has smashed the record!” @PremierLeague history #OnThisDay in 2015... pic.twitter.com/RdW8UlNjmn

— Leicester City (@LCFC) November 28, 2018