Όταν ο Μέσι έγινε ο πρώτος σκόρερ στη LaLiga με... σόου και χατ-τρικ (vid)

Ακόμα μια ημερομηνία σημειωμένη για συγκεκριμένο λόγο, είναι η σημερινή στο ημερολόγιο του Αργεντινού σούπερ σταρ.

Πρόκειται για την... 4η επέτειο από τη μέρα που αναρριχήθηκε σε ακόμα μια ποδοσφαιρική κορυφή, αυτή του πρώτου σκόρερ όλων των εποχών στην ιστορία του ισπανικού ποδοσφαίρου, ξεπερνώντας την επίδοση του θρυλικού, Τέλμο Θάρα, που πρόσφερε για 15 χρόνια τις υπηρεσίες του στην Αθλέτικ Μπιλμπάο.

Ο Μέσι, λοιπόν, σαν σήμερα, 22/11 του 2014, ήξερε πως στο παιχνίδι με τους Ανδαλουσιανούς χρειαζόταν ένα γκολ για να ξεπεράσει τα 251 της κορυφαίας επίδοσης και βρήκε δίχτυα τρεις φορές (21', 72' και 78') για να μην αφήσει κανένα περιθώριο αντίδρασης και αμφισβήτησης.

Η συνολική του επίδοση, εκείνη τη στιγμή, έφτασε στα 253 τέρματα σε 289 ματς (12 παιχνίδια περισσότερα από αυτά του Θάρρα)...

GAL MORNING!!!

years ago today #Messi became the scorer in @LaLigaEN beating Zarra's record!

Sevilla pic.twitter.com/5N9Afsfn2s

— FC Barcelona (@FCBarcelona) November 22, 2018