Το γεμάτο θράσος ντεμπούτο του Μπουφόν στη Serie A (pic & vid)

Ο εκ των σπουδαιότερων θρύλων του ιταλικού ποδοσφαίρου, σαν σήμερα, 19 Νοέμβρη, πίσω στο 1995, πραγματοποίησε την πρώτη του εμφάνιση στο πρωτάθλημα της χώρας του, έχοντας κληθεί να υπερασπιστεί την εστία της Πάρμα σε αναμέτρηση με τη Μίλαν.

Τα κατάφερε περίφημα, με το ματς να ολοκληρώνεται δίχως σκορ (0-0), κόντρα στους «ροσονέρι» που τότε στον πάγκο της ομάδας βρισκόταν ο Φάμπιο Καπέλο.

Ο Μπουφόν, ο οποίος το 2002 μετακόμισε στη Γιουβέντους έναντι 54 εκατ.ευρώ, μέτρησε στα 23 χρόνια της παρουσίας του στο ιταλικό ποδόσφαιρο (μέχρι τη μετακίνησή του στην Παρί το φετινό καλοκαίρι), εννέα πρωταθλήματα, επίδοση που αποτελεί ρεκόρ!

