Σερ Άλεξ: Η μέρα που σήμανε την... κυριαρχία της Μαν.Γιουνάιτεντ (vid)

Αποχωρώντας από την προπονητική και τον πάγκο της κόκκινης ομάδας του Μάντσεστερ, ο Σκωτσέζος πολυνίκης πρώην προπονητής, είχε κάνει πράξη τη μεγάλη υπόσχεση – απειλή, όταν είχε πάρει το «τιμόνι» του κλαμπ στα χέρια του.

«Θα ρίξω τη Λίβερπουλ από τον γα@$@%@ θρόνο της», είχε πει και το 2013, η Γιουνάιτεντ πανηγύρισε το 20ο πρωτάθλημα της ιστορίας της και 13ο επί ηγεσίας Φέργκιουσον, αποχαιρετώντας τον με τον καλύτερο τρόπο.

Έκτοτε, η ομάδα έχει αποτύχει να βρει σταθερά βήματα, έχει δει τους προπονητές ν' αλλάζουν με πολύ μεγάλη συχνότητα για τα δεδομένα τηου συλλόγου (Μόγιες, Γκιγκς, Φαν Χάαλ, Μουρίνιο...), έχει, μεν, κατακτήσει τίτλους και έφτασε στην επιτυχία με το Γιουρόπα Λιγκ το 2017, ωστόσο, τίποτα δεν θυμίζει τη Γιουνάιτεντ του Σερ Άλεξ. Και δεν είναι το θέμα να γίνει προσπάθεια να θυμίσει στους οπαδούς της εκείνα τα χρόνια, αλλά να ξαναβρεί τη χαμένη της ταυτότητα, να ξυπνήσει το DNA της και να ξαναβαδίσει πάνω στις αξίες που απέκτησε με τον Φέργκιουσον στην τεχνική ηγεσία.

Από το 1986, το πρώτο πρωτάθλημα της εποχής Σερ Άλεξ, ήρθε το 1993. Στα πρώτα εφτά χρόνια παρουσίας του Φέργκιουσον στην τεχνική ηγεσία, τα πράγματα δεν ήταν πολύ εύκολα. Καθόλου. Τόσο που το 1990 έφτασε ένα βήμα από την απόλυση, αλλά τον... έσωσε η κατάκτηση του Κυπέλλου Αγγλίας σε διπλό τελικό με την Κρίσταλ Πάλας και έδωσε... παράταση ζωής στον Σκωτσέζο ώστε να συνεχίσει το έργο του.

«Δεν με απασχολεί τι συνέβαινε στον σύλλογο πριν από εμένα. Με όλο τον σεβασμό στο παρελθόν και τις επιτυχίες που έχει καταγράψει η ομάδα. Υπάρχει μόνο ένας δρόμος να ακολουθήσουμε και αυτός είναι προς τα εμπρός. Ανέλαβα έναν μεγάλο ποδοσφαιρικό σύλλογο και θα “τρέξω” τα πράγματα όπως εγώ ξέρω και πιστεύω ότι είναι καλύτερα» είχε γράψει στο programme notes του αγώνα με την ΚΠΡ, στις 22 Νοεμβρίου του 1986, στο ματς όπου πήρε την πρώτη του νίκη (1-0) στη νέα του δουλειά στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Η... ζωή στο «Ολντ Τράφορντ» είχε ξεκινήσει με ήττα (2-0) από την Όξφορντ και ισοπαλία (0-0) με τη νεοφώτιστη Νόριτς...

32 years ago today, Sir Alex Ferguson was appointed manager of Manchester United. It took some time but what followed was something truly magical. #MUFC #GGMU pic.twitter.com/nk9K1Sjtw5

— Pete Quinn (@CoachPeteQuinn) November 6, 2018