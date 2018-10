Στην Πράγα έγινε... το πρώτο «κανόνι» ο Ανρί (vid)

Ο Γάλλος νυν προπονητής της Μονακό, σαν σήμερα, πριν από 13 χρόνια έγραψε χρυσή ιστορία με τη φανέλα της Άρσεναλ και φυσικά τη συνέχισε μέχρι και την ημέρα που ολοκλήρωσε τη δεύτερη θητεία του στον λονδρέζικο σύλλογο μετά από αρκετά χρόνια.

Ο Αρσέν Βενγκέρ είχε αναφέρει πως σ' εκείνο το ματς απέναντι στη Σπάρτα θα προσπαθούσε να δώσει τουλάχιστον 30 λεπτά συμμετοχής στον Ανρί καθώς προερχόταν από τραυματισμό, όμως, τα πλάνα του ανατράπηκαν όταν τραυματίστηκε ο Χοσέ Αντόνιο Ρέγιες στο 15' και έπρεπε να περάσει στον αγωνιστικό χώρο ο «Τιτί».

Με καταπληκτικό τελείωμα με εξωτερικό του δεξιού του ποδιού στο 21ο λεπτό αλλά και με πλασέ έπειτα από πανέμορφη ασίστ του Πιρές στο 74' έγραψε το 2-0 με το οποίο πέρασε η Άρσεναλ από την Πράγα, διατηρώντας το απόλυτο μέχρι εκείνο το σημείο στο Champions League.

Με αυτά τα δύο τέρματα, είχε φτάσει στα 186 εκείνη την εποχή, ξεπερνώντας τα 185 γκολ του Ίαν Ράιτ, ενώ, εν έτει 2018, έχει συνολικά 228 γκολ με τη φανέλα των «κανονιέρηδων» και ουδείς έχει καταφέρει να φτάσει σε αυτά τα επίπεδα.

Θυμηθείτε τα δυο του γκολ από εκείνο το ματς:

#OnThisDay in 2005: @ThierryHenry becomes our record scorer

The King... forever Arsenal royalty pic.twitter.com/p5xXJ0v06B

— Arsenal FC (@Arsenal) October 18, 2018