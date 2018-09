Ο Τόνι Γεμπόα και το γκολ που άφησε ιστορία στην Premier League (vids)

Εκείνο το γκολ αναδείχθηκε από το BBC, το καλύτερο που είχε επιτευχθεί καθ' όλη την αγωνιστική περίοδο 1995-1996 στο κορυφαίο πρωτάθλημα.

Ο Γεμπόα, που στα δύο χρόνια της παρουσίας του στη Λιντς ξεδίπλωσε το χάρισμα που είχε στο χορτάρι, πέτυχε χατ-τρικ κόντρα στη Γουίμπλεντον, σαν σήμερα, 23 Σεπτέμβρη, πριν από 23 ολόκληρα χρόνια.

Το ένα από τα τρία γκολ εκείνης της νίκης με το τελικό 4-2, ήρθε έπειτα από στοπάρισμα με το στήθος, κοντρόλ με το γόνατο, μια ντρίμπλα σε αντίπαλο και δυνατό δεξί σουτ που πρώτα χτύπησε στο οριζόντιο δοκάρι κι έπειτα κατέληξε στα δίχτυα.

A REMINDER:#OnThisDay 1995

Tony Yeboah scored this goal for Leeds against Wimbledon. The goal was voted BBC’s Goal of the Season for 1995/96 pic.twitter.com/Zh6K9RxYKc

