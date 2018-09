Όταν ο Λεβαντόφσκι έκανε τον Πεπ να τραβάει τα... ανύπαρκτα μαλλιά του! (vid)

Μπαίνοντας με αλλαγή στην ανάπαυλα, από το 51' μέχρι και το 60', ο «Λέβα» είχε κάνει το δικό του, μοναδικό πάρτι. Ξετίναξε τα δίχτυα του Μπενάλιο και ισοπέδωσε την άμυνα της Βόλφσμπουργκ που κόντρα σε ό,τι συνέβαινε στο πρώτο 45λεπτο, υπέστη ολοκληρωτική καταστροφή με το ξεκίνημα της επανάληψης εκείνη τη βραδιά που ο Πολωνός στράικερ έγραψε ιστορία.

Έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής έπειτα από 24 χρόνια που καταφέρνει να στείλει πέντε φορές τη μπάλα στα δίχτυα σε ένα ματς!

Ο αμέσως προηγούμενος που το είχε κάνει, ήταν ο Michael Tönnies, πετυχαίνοντας επίσης όλα τα τέρματα σε ένα ημίχρονο, στις 27 Αυγούστου του 1991, σε νίκη της Ντούισμπουργκ με σκορ 6-2 επί της Καρλσρούης.

Παράλληλα, έγινε ο πρώτος στην ιστορία της Μπάγερν Μονάχου που πέτυχε πέντε γκολ σε παιχνίδι του πρωταθλήματος μετά τον Dieter Hoeneß που είχε κάνει κάτι αντίστοιχο αλλά σε 21 λεπτά, σε νίκη 6-0 επί της Μπραουνσβάιγκ (25/2/1984).

"YOU JUST CANNOT BE THAT GOOD!" @lewy_official #OnThisDay pic.twitter.com/0olZjceNn8

— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) September 22, 2018