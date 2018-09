Σαν σήμερα: Όταν ο Τσάβι «άλλαζε» τον Ζιοβάνι στο Ολντ Τράφορντ (vid)

Στην καριέρα του ο Τσάβι αποτέλεσε συνώνυμο της κούπας με τα μεγάλα «αυτιά», κατακτώντας τον τίτλο 4 φορές με τα χρώματα των «μπλαουγκράνα» και συμπληρώνοντας ως τα 36 του μια «μυθική» καριέρα στον θεσμό. Πριν ακριβώς 20 χρόνια ωστόσο ήταν ένα απλό ταλέντο της Μασία, που θα «συστηνόταν» στο ευρύ κοινό για πρώτη φορά.

Στις 16 Σεπτεμβρίου 1998, πριν ακριβώς 20 χρόνια, ο μέσος από την Τεράσα θα ντεμπούταρε στα «αστέρια», στο Ολντ Τράφορντ και στο παιχνίδι των Καταλανών με τη Γιουνάιτεντ για τη δεύτερη αγωνιστική των ομίλων. Συγκεκριμένα, στο 68’ πέρασε στη θέση του Ζιοβάνι, με τον Φαν Χάαλ να εμπιστεύεται τον 18χρονο μέσο δίπλα στους Ζέντεν και Φίγκο στον άξονα!

Ακολούθησαν άλλες 150 συμμετοχές για τον Τσάβι στο Champions League, με 11 γκολ και 31 ασίστ, για μια από τις πιο ηγετικές περιπτώσεις παικτών στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

@FCBarcelona legend Xavi made his #UCL debut at Old Trafford #OnThisDay in 1998!

2006, 2009, 2011, 2015 pic.twitter.com/1bG2mDda6C

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 16 Σεπτεμβρίου 2018