Το σπουδαιότερο παιχνίδι μπάσκετ που δεν είδε ποτέ κανείς! (pic & vids)

Συγκεκριμένα ήταν 22 Ιουλίου 1992, λίγες μέρες πριν από την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων της Βαρκελώνης όπου όλοι περίμεναν να δουν την καλύτερη ομάδα όλων των εποχών!

Την εθνική ομάδα των ΗΠΑ, την επονομαζόμενη και ως dream team, με τους Μάικλ Τζόρνταν, Μάτζικ Τζόνσον, Λάρι Μπερντ, Τσαρλς Μπάρκλεϊ, Καρλ Μαλόουν, Σκότι Πίπεν, Ντέιβιντ Ρόμπινσον, Πάτρικ Γιούιν, Τζον Στόκτον, Κρις Μάλιν, Κλάιντ Ντρέξλερ και Κρίστιαν Λέτνερ.

Στο Μόντε Κάρλο, έλαβε μέρος το... διπλό στο οποίο αγωνίστηκαν όλοι οι αστέρες εκείνης της σπουδαίας ομάδας, η οποία στις 8 Αυγούστου του 1992 ανέβηκε στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου, νικώντας την Κροατία με 117-85. Συγκεκριμένα είχα χωριστεί σε δύο ομάδες και έπαιξαν ένα διπλό, το οποίο αν γινόταν γνωστό θα το παρακολουθούσε πλήθος κόσμου.

Ήταν ένα ματς για το οποίο ο «Air» είχε δηλώσει πως ευχαριστήθηκε περισσότερο από κάθε άλλο στην καριέρα του, ενώ για να μη χαθεί αυτός ο μαγικός αγώνας, ο προπονητής της ομάδας, Τσακ Ντέιλι είχε πει σε έναν βοηθό του να τραβήξει video. Ίσως να ήταν το σπουδαιότερο (ανεπίσημο) παιχνίδι μπάσκετ όλων των εποχών.

On This Date: The Dream Team played a secret scrimmage that'll go down in history. pic.twitter.com/le4V7ZN0rC

— ESPN (@espn) 22 Ιουλίου 2018