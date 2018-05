Το πρώτο «the block» του Πρινς στον Ρέτζι Μίλερ! (vid)

Ήταν 24 Μαΐου 2004 όταν οι Ινιτάνα Πέισερς υποδέχονταν τους Ντιτρόιτ Πίστονς για τον δεύτερο τελικό της Ανατολής.

Η Ιντιάνα είχε κάνει ήδη το 1-0 στη σειρά στο -τότε- «Conseco Fieldhouse» (78-74) και έψαχνε το 2-0 κόντρα στην ομάδα του Λάρι Μπράουν.

Με το σκορ στο 69-67 υπέρ του Ντιτρόιτ, ο Ρέτζι Μίλερ ήταν έτοιμος να φέρει το ματς στα ίσια καθώς έφευγε στον αιφνιδιασμό για το layup.

Όμως, ο Τάισον Πρινς... πέταξε από το πουθενά και σταμάτησε τον ηγέτη των Πέισερς στα 18'' πριν από το τέλος βάζοντας τις βάσεις για το break της έδρας!

Όπως και έγινε. Οι Πίστονς είχαν νικήσει με 72-67 (Χάμιλτον 23, Ρ. Ουάλας 10 - Μίλερ 21, Ζ.Ο' Νιλ 16) και μία εβδομάδα αργότερα έπαιρναν το εισιτήριο για τους τελικούς του ΝΒΑ.

Ουσιαστικά αυτό ήταν το πρώτο «the block» του ΝΒΑ πριν από αυτό του ΛεΜπρόν Τζέιμς στον Αντρέ Ιγκουοντάλα στους τελικούς του 2016.

#OTD (2004) in @NBA history, Tayshaun Prince showed why you never give up on a play! pic.twitter.com/JlHtP27gqA

— NBA TV (@NBATV) 24 Μαΐου 2018