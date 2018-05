Όταν ο Τζόρνταν σημείωνε back to back 50άρες στα playoffs! (pic & vids)

Συγκεκριμένα ήταν 1η Μαΐου 1998 όταν ο Μάικλ Τζόρνταν έγραφε την δική του ιστορία στα playoffs του ΝΒΑ!

Οι Σικάγο Μπουλς αντιμετώπιζαν στον πρώτο γύρο των playoffs τους Κλίβελαντ Καβαλίερς και ο Μάικλ Τζόρνταν σημείωνε για δύο συνεχόμενα παιχνίδια 50 ή περισσότερους πόντους.

Ήταν ο πρώτος παίκτης που τα κατάφερνε και ο... μοναδικός μέχρι σήμερα στην ιστορία του ΝΒΑ.

Στο πρώτο ματς της σειράς (28/4/1988) στο «Chicago Stadium» οι Μπουλς είχαν κάνει το 1-0 ύστερα από τη νίκη τους με 104-93 και ο «Air» είχε 50 πόντους με 19/35 δίποντα, 12/12 βολές, 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα και 2 τάπες.

Αντίστοιχα στην δεύτερη αναμέτρηση (1/5/1988) η ομάδα του Σικάγο διπλασίαζε τις νίκες της κερδίζοντας με 106-101 και ο Τζόρνταν είχε 55 πόντους με 24/45 δίποντα, 7/7 βολές, 6 ριμπάουντ, 4 κλεψίματα και 3 ασίστ.

Για την... ιστορία, οι Μπουλς επικράτησαν στη σειρά με 3-2 νίκες ωστόσο είχαν αποκλειστεί στον β' γύρο από τους Ντιτρόιτ Πίστονς (2-4)

30 years ago: Michael Jordan became the first player in NBA history to score 50+ in consecutive playoff games https://t.co/TkLmin4puy pic.twitter.com/SoyzOpuFxd

— The Crossover (@TheCrossover) 1 Μαΐου 2018