Όταν ο Μέσι... τελείωσε την Άρσεναλ σε 21'! (pics & vid)

Μέχρι τις 3/4 του 2010, ο Λιονέλ Μέσι μετρούσε 4 γκολ σε 9 ματς στο Champions League.

Την 6η μέρα του Απριλίου σημείωσε 4 απέναντι στην Αρσεναλ, στην ρεβάνς του 2-2 στο Νησί. Διέλυσε την ομάδα του Λονδίνου μέσα στο «Καμπ Νου» και οδήγησε την ομάδα του στα ημιτελικά του θεσμού.

Οι Λονδρέζοι έκαναν το λάθος να προηγηθούν στο 18' με τον Μπέντνερ. Από εκεί και πέρα, ο Μέσι είχε μια δουλειά. Και την έκανε - με το παραπάνω.

Ο Αργεντινός κόβει κάθε χαρά της ομάδας του Βενγκέρ, τρία λεπτά αργότερα, στο 37' βάζει την Μπάρτσα σε θέση οδηγού και στο 42' κάνει το 3-1.

Χρειάστηκε μόλις 21' για να... εξοντώσει την Άρσεναλ και στο 88' για να... σβήσει διαμορφώνει το τελικό 4-1!

Τι να πει κανείς γι αυτόν τον... τύπο!

ON THIS DAY: In 2010, Lionel Messi happened to Arsenal.

21'

37'

42'

88'

The first Barcelona player to score 4 goals in a Champions League era game. pic.twitter.com/FrXjNOankZ

