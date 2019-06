Ο «Greek Freak» άλλαξε τα... φώτα στον Τζέιμς Χάρντεν με την πάσα του, αφού τον βρήκε στο πρόσωπο, και κατέκτησε το Νο.5 στο «Shaqtin' a Fool» της χρονιάς.

Από μια θέση είχαν οι Μπράντλεϊ Μπιλ, ΛεΜπρόν Τζέιμς και Μπρους Μπράουν, ενώ ο Πι Τζέι Τάκερ «σκαρφάλωσε» στην κορυφή!

Απολαύστε και γελάστε ελεύθερα!

Take a look at the top 5 #Shaqtin plays of the 2018-19 season! pic.twitter.com/U91d5lr2lG

— Shaqtin' a Fool (@shaqtin) 4 Ιουνίου 2019