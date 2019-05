Σφαιρόπουλος: «Το μπάσκετ είναι σαν την ζωή» (vid)

Ο Έλληνας κόουτς πήγε μια... βόλτα με την ομάδα του Τελ Αβίβ και ο ίδιος μίλησε στην κάμερα του επίσημου καναλιού της.

«Το μπάσκετ είναι σαν την ζωή. Έχει καλές και κακές στιγμές. Στο τέλος, για να είσαι νικητής, πρέπει να θυσιάσεις πολλά πράγματα και να είσαι δυνατός πνευματικά. Και πάντα να είσαι έτοιμος να ανταγωνιστείς κάθε αντίπαλο και να κερδίζεις. Εάν το κάνεις αυτό, θα έχεις πνεύμα νικητή», είπε αρχικά ο Σφαιρόπουλος και πρόσθεσε:

«Το μπάσκετ είναι ένα άθλημα που φέρνει κόσμο από διαφορετικές χώρες και από διαφορετικά μέρη πιο κοντά. Είναι όμορφο να βλέπεις ανθρώπους από διαφορετικές χώρες να ενώνονται για έναν μοναδικό στόχο. Είναι μοναδικό!».

Τέλος, υποστήριξε: «Είμαι καλός μαθητής και θέλω να μαθαίνω. Ελπίζω να μάθω περισσότερα τους επόμενους μήνες και να μιλάω πιο συχνά τη γλώσσα».

Watch the ride we had in Tel Aviv with coach Giannis Sfairopoulos @EuroLeague pic.twitter.com/BgpL6kG2ta

— Maccabi Tel Aviv BC (@MaccabitlvBC) 26 Μαΐου 2019