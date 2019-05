«Τρέλα» για Αντετοκούνμπο στο Μιλγουόκι και «MVP, MVP, MVP»! (vid)

Το ταξίδι στο ΝΒΑ έφτασε στο τέλος του για τα «ελάφια», αλλά η αγάπη των οπαδών τους είναι πιο δυνατή από ποτέ!

Οι Μπακς, αποκλεισμένοι από τους Ράπτορς, επέστρεψαν στο Μιλγουόκι και αρκετοί φίλοι της ομάδας περίμεναν την αποστολή στο αεροδρόμιο.

Η... τρέλα που επικράτησε για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο δεν περιγράφεται, ενώ τα «MVP, MVP, MVP» ήχησαν σε... όλη την πόλη!

@Giannis_An34 thanks fans for their support after the team returned home from Toronto!! pic.twitter.com/k8NCPp26j9

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 26 Μαΐου 2019