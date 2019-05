Αντετοκούνμπο: Ο... λόγος της αποχώρησης του από τη συνέντευξη Τύπου (pics & vid)

Στο 07:50 του παρακάτω βίντεο, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αποφασίζει να αποχωρήσει από το έδρανο, μετά από ερώτηση της Μαλίνκα Άντριους για την εμπειρία που έπρεπε να έχουν οι Μπακς τη δεδομένη χρονική στιγμή, όταν βρίσκονται τόσο κοντά στους τελικούς του ΝΒΑ.

Ο Κρις Μίντλετον έμεινε λίγο... παγωτό και πολλοί απόρησαν με την αποχώρηση του «Greek Freak».

Σύμφωνα με διάφορα δημοσιεύματα των ΗΠΑ, αλλά και αντιδράσεις στο twitter, φαίνεται πως ο λόγος ήταν η ίδια η δημοσιογράφος.

Η Άντριους, η οποία καλύπτει αγώνες των Μπακς για το «ESPN», αμέσως μετά τον αποκλεισμό της ομάδας από τους Ράπτορς, έγραψε ένα άρθρο, στο οποίο, επικαλούμενη πηγή κοντά στα «ελάφια», αναφέρει πως η παραμονή του Γιάννη θα εξαρτηθεί από το πόσο μακριά θα φτάσει η ομάδα του Μιλγουόκι την επόμενη σεζόν και αν θα περάσει στους τελικούς του ΝΒΑ.

Σύμφωνα με τις φήμες, ο Αντετοκούνμπο πληροφορήθηκε γι' αυτό το άρθρο αμέσως μετά το ματς και με τον τρόπο του, έδειξε την δυσαρέσκειά του στο πρόσωπό της.

Ήδη, στο άκουσμα του ονόματός της, ο ηγέτης των Μπακς φαίνεται να αποστασιοποιείται από το μικρόφωνο, ενώ η ίδια έχει δεχθεί έντονη κριτική κάτω από το εν λόγω άρθρο στο twitter της.

Κανείς, πάντως, δεν έχει επιβεβαιώσει ή διαψεύσει τίποτα ακόμα.

