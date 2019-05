Ο Λέοναρντ πήγε για το καλάθι κόντρα στους Μπακς αλλά υπολόγιζε χωρίς τον Αντετοκούνμπο, που εμφανίστηκε στο δρόμο του για να του κάνει τη ζωή πολύ δύσκολη, με μια απίστευτη τάπα.

Βέβαια στην εξέλιξη της φάσης το καλάθι μπήκε για τους Ράπτορς, αλλά ο Γιάννης απέναντι στον σούπερ σταρ των Ράπτορς λειτούργησε πολύ σωστά.

Giannis got his revenge but the Raptors still get the bucket. #NBAPlayoffs pic.twitter.com/0YhhAY7GqH

