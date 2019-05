Λάουρι: «Ο Γιάννης είναι πιθανότατα ο MVP!» (vid)

Ο Κάιλ Λάουρι μετά τη νίκη των Ράπτορς στο Μιλγουόκι αναφέρθηκε στον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο γκαρντ του Τορόντο στην ανάλυση του ματς είπε, «προφανώς και είχαμε καλές επιλογές, πήραμε όλα τα σουτ που μας αναλογούσαν υπό καλές προϋποθέσεις. Γενικά βγάλαμε επιθετικότητα στο παρκέ. Στην άμυνα κάναμε καλή δουλειά προσπαθώντας να έχουμε πολλά κορμιά μπροστά στον Γιάννη. Δε μπορείς να τον σταματήσεις. Είναι απίστευτος. Πιθανότατα ο MVP. Ήδη στην All-NBA First Team και στην All-Defensive First Team… Απίστευτος. Ρίχνουμε παίκτες πάνω του, πολλά χέρια, έξι μάτια, γενικά άτομα μπροστά του».

"You can't stop him. He's most likely MVP of the league."

