Αντετοκούνμπο: Έτοιμος να υπογράψει το μεγαλύτερο συμβόλαιο όλων των εποχών στο NBA (pic)

Η ανάδειξη του Γιάννη Αντετοκούνμπο σε μέλος της καλύτερης πεντάδας και όσα κάνει την τελευταία τριετία στο παρκέ, έχουν φέρει κοντά ένα τεράστιο συμβόλαιο.

Πλέον ο Ελληνας φόργουορντ των Μπακς έχει την δυνατότητα να υπογράψει ένα supermax συμβόλαιο συνολικής αξίας 247.300.000$ για πέντε χρόνια.

Αυτό θα συμβεί το καλοκαίρι του 2021 που ολοκληρώνεται η παρούσα συμφωνία και ισχύει μόνο για συνεργασία με τους Μπακς.

Αν συμβεί αυτό τότε αναλυτικά θα έχει να λαμβάνειν...

2021-22: 42.600.000

2022-23: 46.000.000

2023-24: 49.500.000

2024-25: 52.900.000

2025-26: 56.300.00

Earning All-NBA for a second consecutive season now has Giannis Antetokounmpo eligible in the summer of 2020 to sign the largest contract in NBA history. The five-year extension starting in 2021-22 would be worth $247.3M and carry a $42.6, $46.0, $49.5, $52.9 and $56.3M cap hit.

— Bobby Marks (@BobbyMarks42) 23 Μαΐου 2019