Μπουντενχόλζερ: «Κλειδώνω το γήπεδο για να κρατήσω τον Αντετοκούνμπο εκτός»!

Από τον τρόπο που προσέχει το κορμί του ως την πνευματική προετοιμασία και τις στιλιστικές επιλογές του, το μεγάλο φαβορί για τον τίτλο του MVP στο ΝΒΑ έχει συγκεκριμένες αρχές που τηρεί ευλαβικά κάθε μέρα όπως επιβεβαιώνει το ρεπορτάζ του ESPN:

Στην πραγματικότητα, κάθε λεπτό στην αγωνιστική ρουτίνα του Γιάννη Αντετοκούνμπο -που αρχίζει έξι ώρες πριν από το τζάμπολ- είναι μελετημένο! Οι καθημερινές συνήθειες του Αντετοκούνμπο δεν αφορούν οποιαδήποτε προκατάληψη. Όπως συνέβη με τον Μπάρακ Ομπάμα και τον Στιβ Τζομπς, ο 24χρονος All-Star έχει αποβάλει από την καθημερινότητά του οτιδήποτε αποσπά την προσοχή του, οποιαδήποτε αχρείαστη απόφαση.

Αντί να φορέσει ένα μπλε κοστούμι, ο Γιάννης προτιμά το Nike Tech Fleece και δεν ενδιαφέρεται να συμμετάσχει στις νυχτερινές... επιδείξεις μόδας στα pregames του ΝΒΑ. «Θέλω μόνο να κερδίζω. Οτιδήποτε άλλο δεν σχετίζεται με το παιχνίδι δεν με αφορά! Απλώς σπαταλάς έξτρα χρόνο στο να κοιτάζεις δεξιά κι αριστερά... Δεν με ενδιαφέρει. Το μόνο που με νοιάζει είναι να είμαι καλός στο παρκέ, να κερδίζω, να επιστρέφω σπίτι μου, να αράζω στον καναπέ μου και να βλέπω την ταινία. Αυτό είναι όλο».

Ο Greek Freak απολαμβάνει τον μεσημεριανό ύπνο, όπως συμβαίνει με πολλούς επαγγελματίες αθλητές. Σε ηλικία 14 ετών στην Ελλάδα, θυμάται ότι ο πατέρας του Τσαρλς επέμενε ζητώντας από τον Γιάννη να ξεκουράζεται μετά από το σχολείο και πριν από το παιχνίδι. Πλέον ο Αντετοκούνμπο χαλαρώνει έπειτα από το πρωινό shootaround. Ο Greek Freak επιστρέφει με το αυτοκίνητό του από το προπονητικό κέντρο των Μπακς στο σπίτι του στο River Hills, 15 λεπτά βόρεια. Ξεκουράζεται από τις 13:00 ως τις 15:45. «Αν δεν κοιμηθώ το μεσημέρι, δεν μπορώ να παίξω» παραδέχεται.

Ο σούπερ σταρ των «Ελαφιών» αναχωρεί για το γήπεδο στις 16:00, περνώντας 30' με τη φυσιοθεραπεύτρια του, Laura Tietjen. Ακολουθεί το ζέσταμα, στις 16:50. Ο ασίσταντ κόουτς Ben Sullivan περιμένει ήδη τον Αντετοκούνμπο για τα σουτ. Υπάρχει ένα σημαντικό κομμάτι που αφορά την pregame ρουτίνα του Γιάννη. Ενώ οι συμπαίκτες του κάνουν fist bump κι ετοιμάζονται για το τζάμπολ, ο Γιάννης κάνει χαλαρό τρέξιμο πίσω από την μπασκέτα και μπροστά από τις πρώτες σειρές όπου κάθονται οι φίλαθλοι, χτυπώντας το στήθος του πριν σηκώσει το δεξί χέρι δείχνοντας τον ουρανό. Πλέον είναι έτοιμος για το παιχνίδι.

«Γνωρίζω που βρίσκεται ο Γιάννης κάθε... δευτερόλεπτο»

Έπειτα από τα παιχνίδια, μετά από κάθε νίκη ή ήττα, ο Αντετοκούνμπο κάθεται στη θέση του στα αποδυτήρια, βάζει πάγο στα πόδια του και κάνει σιωπηλός τον απολογισμό της βραδιάς, πριν πάει στα ντους και ντυθεί. «Η ρουτίνα του είναι... εκνευριστική! Γνωρίζω που θα βρίσκεται κάθε... δευτερόλεπτο πριν από το παιχνίδι. Όταν βλέπεις ότι ο Γιάννης δεν ακολουθεί πιστά το πρόγραμμά του, καταλαβαίνεις ότι κάτι δεν πάει καλά» παραδέχεται ο συμπαίκτης του, Κρις Μίντλετον. Η ρουτίνα του Αντετοκούνμπο είναι η απόδειξη ότι έχει τρομερά ανταγωνιστικό πνεύμα, δείχνοντας απίστευτη πρόοδο από την πρώτη σεζόν στο ΝΒΑ, όταν μπήκε στη λίγκα ως έφηβος το 2013.

Τα τελευταία έξι χρόνια, ο Γιάννης έχει βελτιώσει σε ασύλληπτο βαθμό τις επιδόσεις του στο σκοράρισμα, το ριμπάουντ, το passing game και τον χειρισμό της μπάλας. Η βελτίωσή του έχει να κάνει ακριβώς με ότι βελτίωσε τις επαγγελματικές συνήθειές του, δείχνοντας διάθεση να αφομοιώσει κάθε οδηγία από το τεχνικό τιμ των Μπακς. Σε ό,τι αφορά το σουτ, δουλεύει κυρίως σουτάροντας από μέση απόσταση. Συνήθως παίρνει την πάσα εν κινήσει και σουτάρει, εστιάζοντας στην ισορροπία και τη διατήρηση της καλής μηχανικής, δουλεύοντας παράλληλα στο κομμάτι της αυτοπεποίθησης. «Η ρουτίνα του στο κομμάτι του σουτ είναι συγκεκριμένη: Η νοοτροπία του είναι η εξής: "Είναι αυτό που πρέπει να κάνω ώστε να προετοιμάσω τον εαυτό μου και να βγω εκεί έξω, να αντιμετωπίσω τους κορυφαίους παίκτες του πλανήτη και να κυριαρχήσω» εξηγεί ο Sullivan.

O Γιάννης ολοκληρώνει το πρόγραμμά του από τη γραμμή των βολών. Στη συνέχει χαιρετάει κάθε άτομο που βρίσκεται στο γήπεδο, από τον Sullivan ως τα παιδιά που κρατούν τις μπάλες και τους ανθρώπους της ασφάλειας, πριν επιστρέψει στον χώρο του στα αποδυτήρια φορώντας τον εξοπλισμό NormaTec για δυο 15λεπτα. Το μηχάνημα βουίζει καθώς πιέζει τους μύες και βελτιώνει την κυκλοφορία του αίματος. Ο Αντετοκούνμπο δεν μιλάει σε κανέναν! Χαιρετάει από συνήθεια τους ρεπόρτερ και λέει σε όσους του ζητούν αυτόγραφο ότι θα το κάνει μετά το παιχνίδι.

Αγνόησε τον ράπερ και μπήκε στο παρκέ για σουτ!

Όταν ο ράπερ Ja Rule έδινε σόου στο ημίχρονο ενός αγώνα που διεξήχθη τον Φεβρουάριο, ο Αντετοκούνμπο επέστρεψε στο γήπεδο για τις αγαπημένες συνήθειές του στο σουτ. Δεν ήθελε να βγει εκτός προγράμματος! Ο ίδιος χαρακτηρίζεται ως εθισμένος με τη δουλειά. Πολλά βράδια επισκέπτεται το Cousins Center στο Ουισκόνσιν. Έπειτα από μια ήττα ή μια κακή εμφάνιση, ο Γιάννης θα πάει στο παλιό προπονητήριο και θα δουλέψει για κάθε... χαμένο σουτ! Σε μια από τις πιο ιδιαίτερες αποφάσεις του, ο Μάικ Μπουντενχόλζερ έχει καθιερώσει τις μέρες «lock-out», κλειδώνοντας τις εγκαταστάσεις της ομάδας, ενθαρρύνοντας τους παίκτες να απολαύσουν το ρεπό τους ώστε να ξεκουραστούν!

