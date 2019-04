O Αντετοκούνμπο απέρριψε ρόλο στο Space Jam 2 για να μην χάσει δύο εβδομάδες προπονήσεων! (pic)

Οι λάτρεις των μπασκετικών ταινιών και του ΝΒΑ ανυπομονούν για Space Jam 2. Η εταιρία του ΛεΜπρόν Τζέιμς και του Μάβερικ Κάρτερ, «SpringHill Entertainment» έχει αναλάβει την παραγωγή και τα γυρίσματα αναμένεται να ξεκινήσουν στην offseason του 2019, ενώ ακόμα δεν γνωρίζουμε την πεντάδα των Μonstars.

Στην πρώτη ταινία στην οποία πρωταγωνίστησε ο Μάικλ Τζόρνταν, οι εξωγήινοι έκλεψαν τις δυνάμεις των Μάγκσι Μπογκς, Λάρι Τζόνσον, Τσαρλς Μπάρκλεϊ, Πάτρικ Γιούιν και Σον Μπράντλεϊ. Σύμφωνα, λοιπόν, με το Bleacher Report, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο απέρριψε πρόταση να συμμετάσχει στο σίκουελ του Space Jam, αφού δεν θέλει να χάσει δυο εβδομάδες ατομικών προπονήσεων για να συμμετάσχει στα γυρίσματα!

Giannis Antetokounmpo has TURNED DOWN his role in Space Jam 2 because he refuses to miss out on 2 weeks of private workouts! (@shiftrefresh) pic.twitter.com/VtuoUWo8gr

— Basketball Forever (@Bballforeverfb) 9 Απριλίου 2019