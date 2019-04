Οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν το 2-1 στη σειρά με την Παρτίζαν και πλέον περιμένουν τον νικητή του ζευγαριού Τσεντεβίτα - Μπουντούτσνοστ (σ.σ. η σειρά στο 1-1) για να μάθουν τον αντίπαλό τους στους τελικούς της ABA Liga.

O Στράτος Περπέρογλου ήταν πρώτος σκόρερ του Ερυθρού Αστέρα με 18 πόντους (0/1 βολ., 6/9 δίπ., 2/2 τρίπ.) σε 16:34 συμμετοχής και ο Όγκνιεν Ντόμπριτς μέτρησε 10 πόντους και 7 ριμπάουντ. Για την Παρτίζαν, ο Βάνια Μαρίνκοβιτς είχε 12 πόντους, 6 ριμπάουντ και 2 ασίστ όμως οι προσπάθειές του δεν ήταν αρκετές για την ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι.

Τα δεκάλεπτα: 21-13, 44-28, 64-41, 84-63.

Game 1: Ερυθρός Αστέρας - Παρτίζαν 106-101

Game 2: Παρτίζαν - Ερυθρός Αστέρας 70-67

Game 3: Ερυθρός Αστέρας - Παρτίζαν 84-63