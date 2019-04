GM Μπακς: «Είναι ξεκάθαρο γιατί ο Γιάννης πρέπει να βγει MVP»! (vid)

Η regular season στην κορυφαία βιομηχανία μπασκετικού θεάματος στον κόσμο έχει μπει στην τελική ευθεία, οι ομάδες διεκδικούν το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα στην κατάταξη ενώ εκκρεμούν τρεις θέσεις στην Ανατολή και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο οδηγεί εκ του ασφαλούς τους Μπακς που «τρέχουν» το καλύτερο ρεκόρ στο ΝΒΑ (57-20).

Την ίδια στιγμή, η κουβέντα για τον τίτλο του MVP έχει... ανάψει και ο GM των «Ελαφιών», Τζον Χορστ εξήγησε τους λόγους που ο Έλληνας σούπερ σταρ των Μπακς αξίζει το συγκεκριμένο ατομικό βραβείο αντί του Τζέιμς Χάρντεν: «Για μένα είναι ξεκάθαρο. Κερδίσαμε δυο φορές τους Χιούστον Ρόκετς, έχουμε την καλύτερη ομάδα στην Ανατολή και την καλύτερη ομάδα στη Λίγκα αυτή τη στιγμή. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κυριαρχεί στο ΝΒΑ επιθετικά κι αμυντικά».

Φέτος ο Greek Freak μετράει 27.4 πόντους, 12.5 ριμπάουντ και 6 ασίστ μ.ό.

"To me it's really clear. We've beaten Houston twice, we've got the best team in the East, the best team in the league right now record-wise. And Giannis offensively and defensively is dominating this league."

— Bucks GM Jon Horst on Giannis as clear cut MVP pic.twitter.com/RASlXnuF5b

— First Things First (@FTFonFS1) 1 Απριλίου 2019