Όπως συμβαίνει με κάθε σταρ του ΝΒΑ, έτσι και με τον Έλληνα φόργουορντ.

Μόλις ολοκλήρωσε το ατομικό του πρόγραμμα στην Ατλάντα, υπέγραψε αρκετά αυτόγραφα ικανοποιώντας την επιθυμία αρκετών ανθρώπων που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στην εξέδρα.

After working out, @Giannis_An34 takes time to sign autographs for fans in Atlanta!!#ThisIsWhyWePlay pic.twitter.com/jigJtYPT3S

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 31 Μαρτίου 2019