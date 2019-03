Αντετοκούνμπο: Δεν παίζει με Χοκς (pic)

Ο Greek Freak γύρισε το πόδι του στον πρόσφατο αγώνα του Μιλγουόκι με τους Κλίπερς (σ.σ. τα «Ελάφια» επικράτησαν με 128-118) και δημοσιεύματα στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού ανέφεραν πως ο Αντετοκούνμπο θα... φορτίσει τις μπαταρίες του μέχρι τα πολύ σημαντικά παιχνίδια.

Έτσι, δεν θα αγωνιστεί στον αποψινό αγώνα με την Ατλάντα και ο κόουτς Μπουντενχόλζερ ανέφερε πως υπάρχει πιθανότητα να παίξει στα επόμενα εκτός έδρας ματς. Η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί τα επόμενα 24ωρα.

Οι Μπακς έχουν το καλύτερο ρεκόρ στο ΝΒΑ (57-19) και μετά από τον αγώνα με τους Χοκς ακολουθούν οι αναμετρήσεις με τους Νετς (2/4, εκτός), τους Σίξερς (5/4, εκτός), το Μπρούκλιν (7/4, εντός), την Ατλάντα (8/4, εντός) και την Οκλαχόμα (11/4, εντός).

Coach Bud: Giannis is out today.

“I think there is a good chance Giannis will play on this road trip...we’ll evaluate him, give him another 24hrs and see how he feels tomorrow.”

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 31 Μαρτίου 2019