Στις 17 Ιανουαρίου ο κομισάριος του ΝΒΑ, Άνταμ Σίλβερ, είχε ανακοινώσει από το Λονδίνο πως την επόμενη σεζόν το Παρίσι θα φιλοξενήσει έναν αγώνα της reagular season, στο πλαίσιο επέκτασης της κορυφαίας λίγκας στην Ευρώπη.

Η αναμέτρηση που θα γίνει στην «Πόλη του Φωτός» έγινε γνωστή και τα νέα είναι πολύ ευχάριστα για το μπασκετικό φίλαθλο κοινό, καθώς ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και οι Μπακς θα ταξιδέψουν στο Παρίσι!

Στις 24 Ιανουαρίου 2020 και στις 22:00 ώρα Ελλάδος στο «AccorHotels Arena» (χωρητικότητας 15.800 θέσεων), ο «Greek Freak» και τα «ελάφια» θα αντιμετωπίσουν τους Χόρνετς των Γάλλων Τόνι Πάρκερ και Νικολά Μπατούμ.

The NBA‘s regular season European game for 2020 will be in Paris.

