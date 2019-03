Αντετοκούνμπο: «Θα σκεφτώ την απόσυρση της φανέλας σε... 30-40 χρόνια»! (vid)

Το Μιλγουόκι έχει το καλύτερο ρεκόρ στο ΝΒΑ και ο Έλληνας σούπερ σταρ των Μπακς διεκδικεί με αξιώσεις τον τίτλο του Πολυτιμότερου Παίκτη στην κορυφαία βιομηχανία μπασκετικού θεάματος στον κόσμο.

Σε δηλώσεις του, πάντως μετά από τον αγώνα με τους Καβαλίερς, o Greek Freak εξήγησε τον λόγο που δεν ενδιαφέρεται να ενισχύσει την... καμπάνια για το βραβείο του MVP ενώ αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο να δει κάποια στιγμή τη φανέλα του στην οροφή του Fiserv Forum όπως συνέβη με τον Μαρκίς Τζόνσον.

«Δεν με ενδιαφέρει τι λέει ο κόσμος για εμένα, δεν θέλω να το σκέφτομαι, θέλω μόνο να κάνω τη δουλειά μου. Έχουμε άλλα οκτώ παιχνίδια πριν από τα playoffs, πρέπει να κοιτάξουμε πώς θα βελτιωθούμε, να παίξουμε μπάσκετ υψηλού επιπέδου κι όλα θα πάρουν το δρόμο τους.

Θέλω μόνο να βελτιώνομαι. Ακόμη κι αν πάμε στους Τελικούς ή αναδειχθώ σε MVP δεν θα αλλάξει το πώς σκέφτομαι, θέλω μόνο να βελτιώνομαι. Δείχνει να λειτουργεί μέχρι στιγμής και ξέρω πως θα συνεχίσει έτσι».

Σε ό,τι αφορά την πιθανότητα η φανέλα του με το νούμερο 34 να αποσυρθεί μελλοντικά από τους Μπακς, είπε: «Είναι πολύ μακρινό για εμένα. Θα το σκεφτώ σε 30-40 χρόνια. Το μόνο που έχω στο μυαλό μου είναι ο αγώνας της Τετάρτης».

"I don't want to think about it. I just want to do my job. We've got 8 games left. Try to get better, try to improve."

Giannis on being in the MVP conversation: pic.twitter.com/9BQVdW8VU0

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 25 Μαρτίου 2019