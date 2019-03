Αντετοκούνμπο: 13 πόντους με 6 καρφώματα σε ένα ημίχρονο (vids)

Ο «Greek Freak» έχει δημιουργήσει αρκετά προβλήματα στη ρακέτα των Καβαλίερς.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στο πρώτο ημίχρονο αγωνίστηκε 16 λεπτά έχοντας 13 πόντους με 6/6 δίποντα εκ των οποίων όλα είναι καρφώματα.

Δείτε τα όλα...

OH MY ALLEY OOP!! #FearTheDeer pic.twitter.com/SUSpWFmJjS

How can you stop this?!? #FearTheDeer pic.twitter.com/i7zuoCQE9B

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 24 Μαρτίου 2019