Έξαλλος ο Σφαιρόπουλος σε τάιμ άουτ (vid)

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ δεν έπαιζε καλά στο πρώτο ημίχρονο και βρέθηκε να χάνει στον προημιτελικό Κυπέλλου Ισραήλ από τη Μακάπι Ρισόν με 51-29.

Σε ένα από τα τελευταία τάιμ άουτ του Έλληνα προπονητή οι φωνές του ξεπέρασαν και τη μουσική του γηπέδου αφού ήταν εξοργισμένος με τους παίκτες του.

Δείτε το τάιμ άουτ του Γιάννη Σφαιρόπουλου.

Coach Ioannis Sfairopoulos not too happy with his Maccabi players down 27-18 in the 2nd quarter to Rishon pic.twitter.com/YKLLY7UArX

— Israel Sports Rabbi (@thesportsrabbi) 30 Δεκεμβρίου 2018