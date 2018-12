Το ΝΒΑ δεν τιμωρεί Γιάννη και Καντέρ για την αψιμαχία τους (vids)

Οι δύο παίκτες είχαν μια αψιμαχία στο μεταξύ τους παιχνίδι, με τον Ντάρβιν Χαμ να επεμβαίνει για να τους χωρίσει.

Το ΝΒΑ αποφάσισε τελικά να μην τιμωρήσει κανένα από τα τρία εμπλεκόμενα πρόσωπα με πρόστιμο για το περιστατικό που έγινε στο Μπακς-Νικς.

Ο Καντέρ αποβλήθηκε από το ματς, ενώ δήλωσε αδικημένος, αφού έπρεπε κατά την γνώμη του να αποβληθεί και ο «Greek Freak», αλλά να τιμωρηθεί και ο βοηθός των Μπακς.

Θυμηθείτα ξανά το επεισόδιο

Kanter gets ejected after getting in Giannis' face pic.twitter.com/apBEcwhB0R

— FOX Sports Wisconsin (@fswisconsin) 28 Δεκεμβρίου 2018