Αντετοκούνμπο: «Το δύσκολο είναι να μείνεις στην κορυφή» (vid)

Ο «Greek Freak» γνωρίζει καλά πως μπορεί να φτάσεις στην κορυφή, αλλά το δύσκολο είναι να διατηρηθείς σε αυτή.

Μετά τη νέα νίκη των Μπακς επί των Νετς, που κράτησε τα «ελάφια» στην πρώτη θέση της ανατολικής περιφέρειας, ο Αντετοκούνμπο μίλησε στους δημοσιογράφους και σχολίασε σχετικά: «Είναι εκπληκτικό! Παίξαμε πολύ σκληρά και στα 35 παιχνίδια. Σίγουρα δεν είναι εύκολο να είσαι η πρώτη ομάδα στην Ανατολή. Το μόνο που σκεφτόμαστε είμαστε εμείς. Ξέρουμε πόσο καλύτεροι μπορούμε να γίνουμε, πως προπονούμαστε, πως βγαίνει αυτό στο παρκέ. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με την προσπάθειά μας, αλλά στο τέλος της ημέρας δεν μπορείς να είσαι ικανοποιημένος. Είμαστε το Νο.1 στην Ανατολή, αλλά πρέπει να συνεχίσουμε έτσι. Υπάρχουν άλλες ομάδες που μας "κυνηγούν". Το δύσκολο είναι να μείνεις στην κορυφή. Είμαστε ακόμα... πεινασμένοι, έχουμε πράγματα να βελτιώσουμε».

"It’s amazing...It’s not easy being the number one team in the East." pic.twitter.com/hY4dSIesuQ

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 30 Δεκεμβρίου 2018