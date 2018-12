Το εκπληκτικό ρεκόρ που «τρέχει» ο Αντετοκούνμπο κόντρα στις ομάδες της Νέας Υόρκης! (pic)

Ο «Greek Freak» οδήγησε σε νέα νίκη τους Μπακς, αφού επικράτησαν των Νετς με 129-115 και ο ίδιος ολοκλήρωσε το ματς «τριπλός» (31π., 10ρ., 10ασ.).

Μετά και από αυτή τη νίκη επί της ομάδας του Μπρούκλιν, ο ηγέτης των «ελαφιών» έχει κάνει ένα εκπληκτικό ρεκόρ κόντρα στις ομάδες της Νέας Υόρκης.

Τη rookie χρονιά του μετρούσε ένα ρεκόρ 1-6, ενώ από τη σεζόν 2014-15 και μέχρι σήμερα, αυτό έχει... μετατραπεί σε 27-5!

Καθόλου άσχημα!

Giannis against New York teams as a rookie: 1-6

Giannis against New York teams after his rookie season: 27-5

— Alex Boeder (@alexboeder) 30 Δεκεμβρίου 2018