Αντετοκούνμπο: «Χαρούμενος που εκπροσωπήσαμε το Μιλγουόκι τα Χριστούγεννα» (vid)

«Καλά Χριστούγεννα σε όλους. Πετύχαμε μία σημαντική νίκη. Αποτελεί τιμή για μένα να εκπροσωπώ τους Μπακς και το Μιλγουόκι ανήμερα τα Χριστούγεννα. Το πρώτο παιχνίδι μία τόσο σημαντική μέρα ύστερα από 41 χρόνια. Είμαι χαρούμενος για τη νίκη. να συνεχίσουμε να ρολάρουμε» ανέφερε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πηγαίνοντας προς τα αποδυτήρια μετά τη λήξη του ματς.

.@Giannis_An34 talks about representing the city of Milwaukee on Christmas Day after the @Bucks #NBAXmas victory. #NBAPostgame pic.twitter.com/uvXVPWQ9TY

— NBA (@NBA) 25 Δεκεμβρίου 2018