Ο ένας (Αντετοκούνμπο) σκόραρε, ο άλλος (Χεζόνια) έβλεπε (pic)

Αρκετοί περίμεναν την αναμέτρηση των Νικς με τους Μπακς για να δουν την αντίδραση του Έλληνα φόργουορντ κόντρα στον Κροάτη λόγω της «ασέβειας» που είχε δείξει στην πρώτη τους αναμέτρηση.

Τελικά δε συνέβη το παραμικρό αφού ο Μάριο Χεζόνια δεν αγωνίστηκε ούτε δευτερόλεπτο την ώρα που ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σκόραρε 30 πόντους.

Οι παίκτες πάντως δε δίνουν τόσο μεγάλη σημασία όσο τα δίκτυα ενημέρωσης.

Το «Bleacher» είχε ετοιμάσει μία φωτογραφία με τον Αντετοκούνμπο να χτυπά στα γεννητικά όργανα τον Χεζόνια όπως είχε δηλώσει και παρά το γεγονός ότι δεν αγωνίστηκε, την πόσταρε.

Giannis gets his revenge on the Knicks pic.twitter.com/R2B8g58iy9

— Bleacher Report (@BleacherReport) 25 Δεκεμβρίου 2018