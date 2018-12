Χριστουγεννιάτικο double double για παίκτη των Μπακς μετά από 46 χρόνια! (pic)

Μπορεί να μην ξεκίνησε καλά στην πρώτη περίοδο, αλλά στις άλλες τρεις ο Έλληνας φόργουορντ ήταν απολαυστικός κόντρα στους Νικς.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε double double με 30 πόντους και 14 ριμπάουντ μιμούμενος τον Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ!

Ο θρυλικός σέντερ ήταν ο τελευταίος παίκτης της ομάδας του Μιλγουόκι που έκανε Χριστούγεννα double double πίσω στο 1972!

Giannis Antetokounmpo has a double-double through three quarters. He is the first @Bucks player to record a double-double in a Christmas Game since Kareem Abdul-Jabbar in 1972.

Per @bball_ref#NBATwitter #TheJump #NBAXmas #FearTheDeer

— NBA The Jump Fanpage (@NBATheJumpFP) 25 Δεκεμβρίου 2018