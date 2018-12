«Κόλλησε» τη μπάλα στο ταμπλό ο Αντετοκούνμπο (vid)

Ο γκαρντ της Νέας Υόρκης είχε την ατυχή έμπνευση να πάει για lay up. Λογάριαζε χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο όμως.

Ο Ελληνας φόργουορντ πήδηξε και «κόλλησε» τη μπάλα στο ταμπλό προσθέτοντας στη στατιστική του ένα κόψιμο.

Δείτε τη φάση...

How's that for a stocking stuffer? #FearTheDeer | #NBAXmas pic.twitter.com/xSZaIYDDH1

Giannis Antetokounmpo with a goaltend on the King of New York pic.twitter.com/IFSFQngXll

— Dan Favale (@danfavale) 25 Δεκεμβρίου 2018