Το χαμένο κάρφωμα και η Χριστουγεννιάτικη πτήση του Αντετοκούνμπο (vids)

Οι Μπακς ανέβασαν την πίεση στην άμυνά τους και οι θεατές επωφελήθηκαν.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκλεψε τη μπάλα και τους χάρισε ένα εντυπωσιακό κάρφωμα στον αιφνιδιασμό.

Νωρίτερα βέβαια ο «Greek Freak» είχε ξεκινήσει με χαμένο κάρφωμα, αλλά πήρε το αίμα του πίσω.

Δείτε τη φάσεις...

Giannis Antetokounmpo dunks down the assist to Malcolm Brogdon pic.twitter.com/lpQK5Tlyem

You better watch out, you better not cry. #FearTheDeer pic.twitter.com/UttJTRbSBg

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 25 Δεκεμβρίου 2018