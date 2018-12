Ο Έλληνας φόργουορντ μίλησε στο ESPN και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στο σώμα του.

Ο Μαρκ Τζόουνς στο twitter έγραψε, «Ο Γιάννης μόλις μου είπε πως έχει πάρει 23 κιλά όλα σε μυς από τότε που ήρθε στο ΝΒΑ. Αυτός ο άνθρωπος έχει κορμί Έλληνα Θεού».

Giannis just told me he’s gained 51 pounds of muscle since coming into the NBA...

Dude really has the body of a Greek God pic.twitter.com/54So36S2YF

— MarkJonesESPN (@MarkJonesESPN) 21 Δεκεμβρίου 2018