Η κοπέλα του Αντετοκούνμπο ξεσπά: «Μην αφήνετε τους bullies να νικήσουν»! (pic)

Στέκεται πάντα διακριτικά στο πλευρό του Γιάννη Αντετοκούνμπο κι είναι μια ήρεμη δύναμη.

Η γλυκιά Μαράια, όμως, δεν άντεξε άλλο και «ξέσπασε» στο twitter σχετικά με όσα έχει δει να γράφονται για εκείνη, την εμφάνισή της και την προσωπική της ζωή, και θέλησε να κάνει μια υπενθύμιση τόσο στον εαυτό της, όσο και σε ανθρώπους που απογοητεύονται από άσχημα για εκείνους σχόλια.

Η σύντροφος του «Greek Freak» έστειλε ένα δυνατό μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση...

«Κανονικά δεν θα έκανα ποτέ κάτι τέτοιο, αλλά πρέπει να μιλήσω για ένα θέμα το οποίο είναι αποκαρδιωτικό και απογοητευτικό. Το online bullying και οι άνθρωποι που χρησιμοποιούν λόγια για να "ρίξουν" τους άλλους είναι εξαιρετικά θλιβεροί!

Ένας στενός μου φίλος μου είπε κάποτε "Μαράια μην διαβάζεις τα σχόλια, δεν έχουν τίποτα θετικό", αλλά ας είμαστε ειλικρινείς, ποιος δεν τα διαβάζει; Και πρέπει να πω πως ανεξάρτητα από το ποιος είσαι κι από το πόσο "σκληρόπετσος" είσαι, τα λόγια πονάνε!

Είδα κάποια άσχημα σχόλια για μένα, αλλά σε τέτοιες στιγμές αδυναμίας προσπαθώ πάντα να θυμάμαι πως ΕΙΜΑΙ ΚΑΛΑ! Δεν είμαι τέλεια και σίγουρα δεν είμαι μοντέλο της Victoria's Secret, αλλά είμαι τόσο ευλογημένη, επειδή με αγαπά, γι' αυτό ακριβώς που είμαι, ο πιο όμορφος και χαρισματικός άνθρωπος (σ.σ. Γιάννης Αντετοκούνμπο), όπως και η οικογένειά μου και οι φίλοι μου, που μου αναπτερώνουν το ηθικό και με υποστηρίζουν.

Ο κόσμος αναρωτιέται γιατί κρατάω τη ζωή μου ιδιωτική κι εξηγώ.. Είναι απλά επειδή επιλέγω να εκθέτω τη ζωή μου σε όσο το δυνατόν λιγότερη αρνητικότητα. Χρησιμοποιώ το twitter σαν εργαλείο για να μεταδώσω θετική ενέργεια και να ενθαρρύνω άλλους και το instagram είναι ένας προσωπικός χώρος για ανθρώπους που με αγαπούν και με στηρίζουν.

Προς όλους όσοι τους λένε εκεί έξω ότι δεν είναι αρκετοί, ή δεν είναι πολύ όμορφοι ή έξυπνοι... Σταματήστε να αφήνετε τους τραμπούκους να νικούν! Ακόμα κι αν δεν το βλέπετε τώρα, υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν ότι είστε αρκετά καλοί, αρκετά όμορφοι και σας αγαπούν γι' αυτό που ακριβώς είστε. Αυτοί είναι οι σημαντικοί άνθρωποι και η γνώμη των οποίων πρέπει να μετράει, αλλά πάντα να θυμάστε πως ο άνθρωπος που βλέπετε στον καθρέφτη είναι ο πιο σημαντικός και ΕΙΣΑΙ ΑΡΚΕΤΟΣ!

Όσο για όλους τους τραμπούκους και τα τρολ, σας αγαπούν επίσης, αλλά η αλήθεια είναι πως πρέπει να αγαπήσετε τον εαυτό σας περισσότερο και να σταματήσετε να δείχνετε τις ατέλειες του άλλου, για να νιώθετε εσείς καλύτερα.

"Το να σβήνεις το κερί ενός άλλου δεν σε κάνει να λάμπεις περισσότερο"».

YOU ARE ENOUGH pic.twitter.com/g0hC1xrDID

— Mariah Danae (@mariahdanae15) December 20, 2018