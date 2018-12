Το τέλειο σύστημα σχεδίασε ο Μπαρτζώκας και ο Κρόκερ ευστόχησε (vid)

Λίγα δευτερόλεπτα πριν ολοκληρωθεί η πρώτη περίοδος στο Τελ Αβίβ, ο Γιώργος Μπαρτζώκας κάλεσε τάιμ άουτ.

Ο Έλληνας προπονητής σχεδίασε μία παραλλαγή σε ένα σύστημα της Χίμκι ζητώντας από τον Τόνι Κρόκερ να πάρει τη μπάλα με hand off αντί να περάσει από σκριν.

Ο Αμερικανός φόργουορντ έκανε ακριβώς αυτό, οι υπόλοιποι κινήθηκαν όπως ακριβώς τους είχε ζητηθεί από τον Μπαρτζώκα και η Χίμκι πρόσθεσε ένα καλάθι.

Ακούστε το τάιμ άουτ και δείτε την επίθεση...

Just as it was drawn up #GameON pic.twitter.com/NJPUnZNUwK

— EuroLeague (@EuroLeague) 19 Δεκεμβρίου 2018