Η Φασούλα έφτασε τους 1000 πόντους με το Βάντερμπιλτ (pic)

Η κόρη του Παναγιώτη Φασούλα συνεχίσει τις πολύ καλές εμφανίσεις της στο NCAA.

Η Μαριέλα Φασούλα με την απόδοση της πλέον μπήκε σε ένα κλειστό σύνολο στην ιστορία του Βάντερμπιλτ αφού μετρά περισσότερους από 1000 πόντους με τη φανέλα του συγκεκριμένου πανεπιστημίου.

Το συγκεκριμένο milestone φυσικά και διαφημίστηκε από το Πανεπίστημίο της αφού περιμένει πολλά από την «Fas» όπως τη φωνάζουν.

After last week, Fas is now a member of the 1,000 career point club!

Big things to come from the Athens, Greece native.#StarsRising | #AnchorDown pic.twitter.com/zt1OgDpF1l

— Vanderbilt WBB (@VandyWBB) 17 Δεκεμβρίου 2018